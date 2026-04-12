Beşiktaş'ta eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu

Beşiktaş’ta eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu soruşturması kapsamında Beşiktaş’taki eğlence mekanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Üç ayrı mekanda yapılan aramalarda bazı sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Nispetiye Caddesi’nde bulunan iki eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Daha önce Bebek Mahallesi’nde bir mekanda arama yapılmıştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda üç ayrı iş yerinde arama gerçekleştirdi. Operasyona K-9 köpekleri de katıldı. Aramalardan birinin daha önce yaklaşık 3 ay önce de denetlendiği belirtildi.

Gözaltılar ve kararlar

Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve Elif Karaaslan gözaltına alındı.

Oyuncu İlker İnanoğlu ile müzisyen Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği, ancak her iki ismin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.


 

Gümrükler Muhafaza ekipleri 3 ayda 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
#Gündem / 05 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
