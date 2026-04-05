Gümrükler Muhafaza ekipleri 3 ayda 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler bu yılın ilk 3 ayında toplam 1694 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda ticari eşya ile birlikte yüksek miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin, uzman personel, ileri teknoloji sistemler ve analiz yöntemleriyle yürüttüğü çalışmaların 2026 yılında da sürdüğü belirtildi.

Mart ayında 4,8 milyar liralık yakalama

Mart ayında gerçekleştirilen 550 operasyonda toplam 4 milyar 878 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Bu kapsamda 2,4 ton uyuşturucu madde, 121 bin 504 makine aksamı, 632 bin 520 elektrik-elektronik eşya ve 256 bin 397 tıbbi malzeme başta olmak üzere çeşitli kaçak ürünler yakalandı.

Operasyonlarda artış dikkat çekti

Açıklamada, ilk 3 aylık dönemde yakalamalarda önemli artış yaşandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ekipler, bir önceki döneme kıyasla yüzde 72 artışla toplam 21 milyar 843 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalamasına imza atmıştır. Ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, 7,2 ton uyuşturucu madde, 347 bin 887 tıbbi malzeme, 859 bin 506 elektrik-elektronik eşya, 98 bin 118 tarım ve hayvancılık ekipmanı başta olmak üzere, çok geniş yelpazede kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalanmıştır. Yakalanan uyuşturucu maddelerin tamamı imha edilmiştir.”

Kaçakçılıkla mücadele vurgusu

Bakanlık açıklamasında, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinci doğrultusunda, toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir.”



