AjansHaber Gündem İsrailli bakanlar: “İran’a yönelik saldırılar yeniden başlayabilir”

İsrailli bakanlar, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından İran’a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceğini ileri sürdü.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, nükleer konunun uluslararası bir mesele olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer konuda kırmızı çizgiler belirlediğini ifade eden Cohen, bunun “olumlu bir gelişme” olduğunu öne sürdü ve “Anlaşma sağlanamazsa İran’a saldırı düzenlenebilir.” dedi.

Lübnan’a yönelik açıklama

Cohen, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bana göre sadece Dahiye’ye değil, Lübnan’ın tesislerine ve altyapıya da saldırmalıyız. Bunu kabinede de söyledim. Bu müzakerelerin başarı şansını yüksek görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Barkat’tan savaş vurgusu

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat, Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda ABD’nin savaş hedeflerine ulaşacağını iddia etti.

Barkat, “Savaşa geri döneceğiz ve savaşın hedeflerine ulaşacağız.” ifadelerini kullanırken, “Önemli ilerleme kaydettiğimize şüphe yok, ancak işi henüz bitirmedik. Hala yapılacak işler var.” değerlendirmesinde bulundu.

Zohar: “ABD ile koordinasyon sürüyor”

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin İran’ın nükleer silah elde etmesini engelleme konusundaki tutumunun İsrail ile koordinasyon içinde olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

Zohar, İran’a yönelik saldırıların nükleer silah edinmesini engelleyeceğini savundu.

İslamabad süreci

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle süreç çatışmaya dönüşmüş, 8 Nisan’da geçici ateşkese varılmıştı.

Ancak İslamabad’daki görüşmelerde taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakerelerin “bir anlaşmaya varılamadan” sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında ise bu durumun ABD’nin aşırı taleplerinden kaynaklandığı ileri sürüldü.


 

