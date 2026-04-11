Bakan Ersoy'dan Görkem Sevindik'e destek: "Tehdit ve nefret dili kabul edilemez"

Bakan Ersoy’dan Görkem Sevindik’e destek: “Tehdit ve nefret dili kabul edilemez”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail’in Filistinli esirlere yönelik idam düzenlemesine tepki gösteren ve İsrailli bakan tarafından hedef alınan oyuncu Görkem Sevindik’e destek verdi. Ersoy, “insani duruşa yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu” belirterek, Filistin halkına yönelik uygulamalara karşı uluslararası vicdanın sesinin yükselmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in, Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik, bu paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, destek için oyuncu Sevindik ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez. Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu nefret dili, İsrail'in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha dünyaya göstermektedir. Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmek bir insanlık görevidir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Hukuksuzluğa, zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Yargıda dosya yükü azalarak süreç hızlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
