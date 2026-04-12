19:45 Avcılar’da hatalı park trafiği kilitledi: İETT otobüsleri yolda kaldı
19:44 Beşiktaş’ta İsrail’in “idam yasası” protesto edildi
19:42 Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü
17:19 ABD Başkanı Trump: “İran’ın yerleştirdiği mayınları imha etmeye başlayacağız”
14:37 İsrailli bakanlar: “İran’a yönelik saldırılar yeniden başlayabilir”
11:15 Pakistan’daki İran-ABD görüşmeleri anlaşma olmadan sona erdi
11:09 Ömer Çelik’ten Netanyahu ve İsrailli bakanlara tepki
09:30 Beşiktaş’ta eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu
AjansHaber Gündem Beşiktaş’ta İsrail’in “idam yasası” protesto edildi

Beşiktaş’ta İsrail’in “idam yasası” protesto edildi

İstanbul’da üniversite öğrencileri ve çeşitli gruplar, İsrail’in Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören düzenlemesini ve Gazze’deki gelişmeleri protesto etti.

Genç Değer Hareketinin (GDH) çağrısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri ile çok sayıda kişi Beşiktaş Meydanı’nda bir araya geldi.

Protesto sırasında meydanda kurulan temsili darağaçlarına “adalet”, “hukuk”, “savaş suçu”, “insan hakları” ve “merhamet” yazılı pankartlar asıldı. Grup ayrıca “idam yasası, insanlığın infazı” yazılı pankart açtı.

Basın açıklaması yapıldı

Grup adına konuşan Muhammet Yolcu, İsrail’in Filistin’e yönelik uygulamalarını eleştirerek, “Lübnan’da sivil yerleşim yerlerine yağdırılan bombalar, Suriye’de bitmek bilmeyen istikrarsızlaştırma çabaları, İran’da 168 kız çocuğunun okuduğu okula yapılan zalim saldırı ve diğer saldırılar, sistematik bir soykırımın ve yayılmacı bir vahşetin dışavurumudur.” dedi.

Yolcu, İsrail’in idam cezasını öngören düzenlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu yasa İsrail için yeni bir gündem olmayıp 2015’ten bu yana aşırı sağcı grupların mecliste kabul ettirmek istediği bir yasadır. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın büyük bir zafer olarak nitelediği ve İsrail hapishanelerinde yıllardır haksız yere tutulan binlerce sivil, kadın ve çocuğun katline sebep olabilecek bir yasadır. 90 gün içerisinde uygulamaya konulacak bu yasayla yüzlerce kadın dul, yüzlerce çocuk yetim ve öksüz kalacak. Bu söylediklerim sözlerden ibaret iddialar değil, karşımızda duran acı gerçeklerdir.”

Uluslararası topluma çağrı

Yolcu, “Dünyaya haykırıyoruz. Filistin’deki hak ihlallerini normalleştirmeyin. Ayrımcı ölüm cezası düzenlemelerine sessiz kalmayın. Tutukluların yaşam hakkını savunun. Uluslararası hukuku, güçlüler için değil herkes için uygulayın.” ifadelerini kullandı.


 

İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 51 şüpheli yakalandı
#Gündem / 06 Nisan 2026
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan'da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Türkiye'den İsrail'in Lübnan saldırılarına sert kınama
Kartal'dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye'ye getirildi
İsrailli bakanlar: "İran'a yönelik saldırılar yeniden başlayabilir"
Beşiktaş'ta eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu
