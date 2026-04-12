Beşiktaş’ta İsrail’in “idam yasası” protesto edildi

Genç Değer Hareketinin (GDH) çağrısıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri ile çok sayıda kişi Beşiktaş Meydanı’nda bir araya geldi.

Protesto sırasında meydanda kurulan temsili darağaçlarına “adalet”, “hukuk”, “savaş suçu”, “insan hakları” ve “merhamet” yazılı pankartlar asıldı. Grup ayrıca “idam yasası, insanlığın infazı” yazılı pankart açtı.

Basın açıklaması yapıldı

Grup adına konuşan Muhammet Yolcu, İsrail’in Filistin’e yönelik uygulamalarını eleştirerek, “Lübnan’da sivil yerleşim yerlerine yağdırılan bombalar, Suriye’de bitmek bilmeyen istikrarsızlaştırma çabaları, İran’da 168 kız çocuğunun okuduğu okula yapılan zalim saldırı ve diğer saldırılar, sistematik bir soykırımın ve yayılmacı bir vahşetin dışavurumudur.” dedi.

Yolcu, İsrail’in idam cezasını öngören düzenlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu yasa İsrail için yeni bir gündem olmayıp 2015’ten bu yana aşırı sağcı grupların mecliste kabul ettirmek istediği bir yasadır. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın büyük bir zafer olarak nitelediği ve İsrail hapishanelerinde yıllardır haksız yere tutulan binlerce sivil, kadın ve çocuğun katline sebep olabilecek bir yasadır. 90 gün içerisinde uygulamaya konulacak bu yasayla yüzlerce kadın dul, yüzlerce çocuk yetim ve öksüz kalacak. Bu söylediklerim sözlerden ibaret iddialar değil, karşımızda duran acı gerçeklerdir.”

Uluslararası topluma çağrı

Yolcu, “Dünyaya haykırıyoruz. Filistin’deki hak ihlallerini normalleştirmeyin. Ayrımcı ölüm cezası düzenlemelerine sessiz kalmayın. Tutukluların yaşam hakkını savunun. Uluslararası hukuku, güçlüler için değil herkes için uygulayın.” ifadelerini kullandı.



