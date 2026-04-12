Avcılar’da hatalı park trafiği kilitledi: İETT otobüsleri yolda kaldı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde hatalı park edilen bir otomobil, bölgede trafiği adeta durma noktasına getirdi. Denizköşkler Mahallesi’nde yol üzerine bırakılan araç nedeniyle İETT otobüsleri dönüş yapamazken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Daralan yol sebebiyle ilerleyemeyen toplu taşıma araçlarında yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Yaşanan aksama, çevredeki vatandaşların da tepkisine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri trafiği kontrollü şekilde yönlendirmeye çalışırken, araç sahibine ulaşmak için anons yapıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sürücünün aracını kaldırmasıyla trafik yeniden normale döndü.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.



