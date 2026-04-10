Elmacı Dede’den şehitler için anlamlı dağıtım

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik, cuma namazı öncesinde Hacı Bayram-ı Veli Camii önünde yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, zaman zaman kalabalık nedeniyle kısa süreli yoğunluklar yaşandı.
Hacı Bayram-ı Veli Camii önünde kurulan noktada Elmacı Dede’nin kendi bahçesinde yetiştirdiği elmalar şehitler anısına vatandaşlara dağıtıldı.
“Mehmetçik” sevgisiyle bilinen Muhammet Yılmaz, daha önce de görev bölgelerindeki askerlere kendi bahçesinde yetiştirdiği elmaları götürmesiyle takdir toplamıştı.
Yılmaz’ın, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümüne özel bu anlamlı jesti katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.