Pakistan’daki İran-ABD görüşmeleri anlaşma olmadan sona erdi

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Tahran ile Washington arasında İslamabad’da gerçekleştirilen görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 21 saat süren müzakerelerde özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması konularında uzlaşma sağlanamadı.

İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı ileri sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin anlaşma zemininin oluşmasını engellediği iddia edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’da İran’la yapılan doğrudan müzakerelerin “bir anlaşmaya varılamadan” sona erdiğini açıkladı.

Vance, “21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD’ye geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

