Pakistan’daki İran-ABD görüşmeleri anlaşma olmadan sona erdi

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. İran medyasında yer alan haberlerde, ortak bir çerçeveye ulaşılamamasının nedeninin ABD’nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Tahran ile Washington arasında İslamabad’da gerçekleştirilen görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 21 saat süren müzakerelerde özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması konularında uzlaşma sağlanamadı.

Ortak çerçeve oluşmadı

İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı ileri sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin anlaşma zemininin oluşmasını engellediği iddia edildi.

JD Vance’ten açıklama

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’da İran’la yapılan doğrudan müzakerelerin “bir anlaşmaya varılamadan” sona erdiğini açıkladı.

Vance, “21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD’ye geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler 21 saat sürdü

Taraflar arasında yaklaşık 21 saat süren temasların ardından herhangi bir mutabakat açıklanmadı. Özellikle Hürmüz Boğazı ve nükleer materyaller başlıklarının, müzakerelerde temel anlaşmazlık alanları olarak öne çıktığı belirtildi.


 

#ABD
#dünya
#iran
#pakistan
