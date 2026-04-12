Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede İran ve ABD heyetleri arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan müzakereler değerlendirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, söz konusu görüşmelerin “bir anlaşmaya varılamadan” sona erdiğini açıklamıştı. Vance, “21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD’ye geri dönüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

İran medyasından iddia

İran medyasında ise İslamabad’daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD’nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

Diğer temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ayrıca İslamabad’daki müzakerelere katılan ABD’li ve Pakistanlı yetkililerle de telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Görüşmelerde tarafların ortaya koyduğu yaklaşımlar değerlendirilirken, bundan sonraki sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



