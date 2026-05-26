Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

“İran halkının bu zorlu süreci aşacağına inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle Kurban Bayramı’nın buruk karşılandığını ifade ederek, İran halkının yaşanan zorlukları aşarak selamete kavuşacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye’nin bölgesel huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, kardeş ülkelerle birlikte hareket etmeye devam ettiklerini belirtti.

“Müzakerelerin olumlu sonuçlanması için desteğimiz sürecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, barış ve istikrarın tesisi için yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına Türkiye’nin her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı bayram tebriğinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı kutladı.