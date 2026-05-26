Müze ve ören yerleri Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuyla bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığı belirtilerek, tarihi ve kültürel mirasın bayram boyunca ziyaretçilere açık tutulacağı ifade edildi.

Paylaşımda, “Kurban Bayramı süresince, tarihimizin ve kültürümüzün kapılarını sizler için açık tutmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar, huzur, bereket ve sağlık dolu bir bayram dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Bayram boyunca ziyarete açık müze ve ören yerleri

Aksaray: Ihlara Vadisi Örenyeri (kapalı alanlar hariç)

Antalya: Phaselis Örenyeri, Olympos Örenyeri, Patara Örenyeri

Aydın: Milet Müzesi, Milet Örenyeri

Çanakkale: Troya Müzesi, Troya Örenyeri, Assos Örenyeri

Denizli: Hierapolis Örenyeri

Gaziantep: Zeugma Mozaik Müzesi

İstanbul: Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Rumeli Hisarı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İzmir: Agora Örenyeri, Efes Müzesi, Efes Örenyeri, Ayasuluk-St. Jean Örenyeri

Konya: Mevlana Müzesi

Muğla: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi

Nevşehir: Göreme Örenyeri (kapalı alanlar hariç), Zelve-Paşa Bağları Örenyeri (kapalı alanlar hariç), Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Özkonak Yeraltı Şehri

Şanlıurfa: Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Göbeklitepe Örenyeri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vatandaşları bayram tatilinde Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmeye davet etti.



