Bakan Tekin: “Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde zor dönemleri aştık”

Nice bayramlara sağlıkla, huzurla, birlik ve beraberlikle erişme temennisinde bulunan Bakan Tekin, “Her bayram buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getiriyorum. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın bayram tebriklerini ve selamlarını getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Erzurum’a ayrı bir değer veriyor.” ifadelerini kullandı.

“Etrafımız ateş çemberi”

Türkiye ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Tekin, dünyanın birçok bölgesinde insan hakları ve demokrasi ihlallerinin yaşandığını söyledi.

Tekin, şöyle konuştu:

“Türkiye ve dünya çok kaotik günlerden geçiyor. Etrafımız bir ateş çemberi. Sadece Türkiye’nin etrafı değil, dünyanın birçok bölgesinde insan hakları ve demokrasi ihlalleriyle karşı karşıyayız. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize ‘İyi ki sizin başınızda Recep Tayyip Erdoğan var. O bir dünya lideri ve siz bu kaotik ortamın hep dışında kalmayı başarıyorsunuz.’ diyorlar. Bu bana inanılmaz gurur veriyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanımız'dan razı olsun. Gerçekten çok zor dönemleri onun liderliği, onun karizmatik otoritesi sayesinde sağlıkla, sıkıntı yaşamadan aştık.”

CHP’deki tartışmalara değindi

Memleketinde her bayram daha güçlü birlik ve beraberlik görüntüsü sergilendiğini ifade eden Tekin, AK Parti teşkilatlarında eski ve yeni yöneticilerin dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Tekin, “İl başkanımız, Mehmet Sekmen ağabey ve milletvekillerimizle beraber çok örnek teşkil edebilecek birlik beraberlik sunuyoruz. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız gelip Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygısı sunuyor, teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisinden öncekine teşekkür ediyor. Milletvekillerimiz, eski milletvekillerimiz, eski il başkanlarımız konuşuyor.” dedi.

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tartışmalara da değinen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Peki geçtiğimiz hafta bir siyasi partinin genel merkezinde neler yaşadık? Önceki genel başkanların fotoğrafları biri geliyor onu indiriyor, öbürü geliyor onu indiriyor yerlerde sürünüyor. Birisi geliyor önceki genel başkana lanet ve bela okuyor. Şimdi Allah bizleri ne büyük bir felaketten korumuş diye eminim hepiniz dua ediyorsunuzdur.”

“Şaibe aramaya gerek yok”

Yaşananlardan rahatsız olduğunu belirten Tekin, Türkiye’nin bu tür tartışmaları yaşamaması gerektiğini söyledi.

Merhum Necmettin Erbakan’ın sözlerini hatırlatan Tekin, şöyle devam etti:

“Rahmetli Erbakan hoca derdi ki ‘Biz onların birbirlerini tanıdığı kadar onları iyi tanımayız. Bir şeyler söyleniyorsa doğrudur.’ diyordu. Ben de öyle bakıyorum şahsen ve şöyle değerlendiriyorum. Sayın önceki genel başkan, Tayyip Erdoğan’ı suçlamak yerine önceki kurultayda tartışmalı, şaibeli kurultaydan şikayetçi olan delegeleri ikna etmeyi tercih etseydi, onları davet edip yaptıkları şeyin hukuka uygun olduğunu anlatıp onları ikna etmeyi başarabilseydi bunların hiçbirisini yaşamayacaktık.”

Tekin, “Dolayısıyla bu olayın arkasında başka bir şaibe aramaya gerek yok. Yeterince şaibe zaten orada var. Ben Allah’a hamd ediyorum. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. AK Parti ailesi gibi birbirine kenetlenmiş bir ailemiz var. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Programın ardından Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat ile partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.