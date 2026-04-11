Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda 76 tutuklama



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapanlara yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de 5 gün önce gerçekleştirilen operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan 100 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Özel harekat timleri de dahil 1050 personelin gerçekleştirdiği, helikopter, 4 dron ile 9 narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 5 gün önce 91 şüpheli, ardından da 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.