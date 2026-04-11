Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin özellikle savunma sanayii başta olmak üzere her alanda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, mevcut iş birliği fırsatlarının değerlendirilerek ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasının iki ülkenin de yararına olacağını ifade etti.

Türkiye'nin ateşkes sürecindeki kritik rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel krizlere de değinerek İran’a yönelik saldırılarla başlayan gerilimin küresel ölçekte olumsuz etkilerine dikkat çekti. Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yürüttüğü diplomatik girişimlerin ateşkes süreçlerinde kritik rol oynadığını belirten Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlanması için diplomasinin önemini vurguladı.

Lübnan ve Gazze mesajı

Görüşmede Lübnan’a yönelik saldırılara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin sürece katkı sunmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, bölgesel istikrar için diplomatik çabaların önemine dikkat çekti.

Gazze’deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış planının ikinci aşamasının bir an önce başlatılmasının aciliyetine dikkat çekti. Erdoğan, süreçte elde edilen ilerlemenin korunması gerektiğini vurguladı.

Liderler görüşmede ayrıca Hürmüz Boğazı’nda uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye’deki gelişmeler, Kafkaslar’daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna-Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin yeniden canlandırılması gibi başlıkları da kapsamlı şekilde ele aldı.


 

