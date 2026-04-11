GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurt genelinde yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli rüzgar beklenirken, birçok il için sarı kodlu uyarı yapıldı; buzlanma, don ve çığ riski devam ediyor.

Yayınlama Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye için “sarı” kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

#hava durumu
#kar
#Soğuk
#Gündem / 26 Mart 2026
#Gündem / 19 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Spor
İş Dünyası
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.