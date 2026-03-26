Baharda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün üç aylık öngörülen mevsimsel sıcaklık tahminlerini değerlendirdi.

Bu kapsamda mart, nisan ve mayısta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, "Özellikle sıcaklıkların yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." ifadelerinde bulundu.

Şahbaz, martta sıcaklık ve yağışların mevsim normalinde yaşandığını belirterek, "Yurdun batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerinde olmasını bekliyorduk. Ülkemizi son dönemde etkileyen yağışlı sistemle beraber özellikle Akdeniz ve Ege kesimlerinde yağışlar mevsim normalleri üzerinde oldu. Yurdun geri kalanında mevsim normallerinde yağışlar gördük." dedi.

Mevsimsel sıcaklık tahminlerine göre nisan ayı sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Şahbaz, "Nisan ayında yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Şahbaz, İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Mayıs ve haziran aylarına ilişkin sıcaklık tahminlerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyretmesinin beklendiğini açıkladı.