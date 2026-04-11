14:09 Türkiye’ye DSİ projeleri için AAYB’den 500 milyon dolarlık uygun koşullu finansman
11:52 Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
11:25 Bolu Belediyesinde irtikap soruşturması: İki isim tutuklandı
11:07 Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
10:02 8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
22:48 Bakan Gürlek, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili açılan davaya ilişkin açıklama yaptı
22:11 Kartal’dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
21:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti’nin sütunlarından biri de kadın kollarımızdır"
Bolu Belediyesinde irtikap soruşturması: İki isim tutuklandı

Bolu Belediyesinde irtikap soruşturması: İki isim tutuklandı

Bolu Belediyesine yönelik yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan iki üst düzey isim, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Soruşturmanın odak noktasını, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı aracılığıyla yürütülen faaliyetler oluşturuyor. İddialara göre, vakıf tarafından "kurban bağışı" adı altında vatandaşlardan para toplandığı ancak toplanan bu paralarla tek bir kurbanlık dahi alınmadığı öne sürülüyor.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir dün gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.

Başkan Tanju Özcan görevden uzaklaştırılmıştı

CHP’li Bolu Belediyesine yönelik yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Cantutuklanmış, Tanju Özcan İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.


 

#Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
#Gündem / 03 Mart 2026
Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonu
Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonu
#Gündem / 28 Şubat 2026
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
Kartal’dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
Kartal’dan 4 gollü galibiyet: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te yeni dönem
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te yeni dönem
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Bakan Gürlek, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili açılan davaya ilişkin açıklama yaptı
Bakan Gürlek, İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili açılan davaya ilişkin açıklama yaptı
