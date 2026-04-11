Bolu Belediyesinde irtikap soruşturması: İki isim tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan iki üst düzey isim, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın odak noktasını, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı aracılığıyla yürütülen faaliyetler oluşturuyor. İddialara göre, vakıf tarafından "kurban bağışı" adı altında vatandaşlardan para toplandığı ancak toplanan bu paralarla tek bir kurbanlık dahi alınmadığı öne sürülüyor.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir dün gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.

Başkan Tanju Özcan görevden uzaklaştırılmıştı

CHP’li Bolu Belediyesine yönelik yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Cantutuklanmış, Tanju Özcan İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.



