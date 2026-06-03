Türkiye’nin 1954 Dünya Kupası’na uzanan yolu: Üç maç ve bir kura

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası sahnesine ilk çıkışı, 1954’te İsviçre’de düzenlenen turnuvada gerçekleşti. Ay-yıldızlıların turnuvaya katılım yolu, İspanya karşısında oynanan üç maçlık eleme serisi ve Roma’da çekilen kurayla tarihe geçti.

Türkiye, 1950 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmesine rağmen dönemin ulaşım şartları nedeniyle Brezilya’ya gidemedi. Ay-yıldızlıların Dünya Kupası hasreti ise dört yıl sonra İsviçre’de düzenlenen turnuvanın elemelerinde, dönemin güçlü takımlarından İspanya ile oynanan üç maçlık serinin ardından sona erdi.

Madrid’de hüsran, İstanbul’da sevinç

1954 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye, 6. Grup’ta yalnızca İspanya ile eşleşti. Dünya Kupası bileti için iki takım iç saha-dış saha usulüyle karşı karşıya geldi. O dönem eleme sistemi bugünkü kadar geniş değildi; eşitlik halinde averaj ya da penaltı atışları yerine tarafsız sahada üçüncü bir play-off maçı oynanıyor, beraberliğin bozulmaması durumunda ise turnuvaya gidecek takım kura çekimiyle belirleniyordu.

İlk maç 6 Ocak 1954’te Madrid’de oynandı. İspanya, sahadan 4-1 galip ayrılarak avantajı eline aldı. Ancak Türkiye, 14 Mart 1954’te İstanbul’da oynanan rövanşta Burhan Sargın’ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Dünya Kupası bileti Roma’ya kaldı

İki takımın da birer galibiyet alması üzerine Dünya Kupası’na gidecek tarafın belirlenmesi için tarafsız sahada üçüncü maç oynanmasına karar verildi.

Türkiye ile İspanya, 17 Mart 1954’te Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. İspanya, Jose Luis Arteche’nin golüyle öne geçti. Türkiye, Burhan Sargın ile eşitliği sağladı. Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda Suat Mamat’ın golüyle 2-1 öne geçse de İspanya, Adrian Escudero’nun golüyle skoru 2-2’ye getirdi.

Normal süre ve uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı.

Türkiye’nin Dünya Kupası kaderini belirleyen İtalyan çocuk: Luigi Franco Gemma

O tarihte penaltı atışları futbol kurallarında henüz yer almıyordu. Bu nedenle Dünya Kupası’na gidecek takım, sahadaki mücadelenin ardından kura çekimiyle belirlendi.

Roma Olimpiyat Stadı’nda görevli bir kişinin oğlu olan 14 yaşındaki Luigi Franco Gemma, kura çekimi için seçildi. Gemma’nın çektiği kurada Türkiye’nin adı çıktı. Böylece ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Roma’da çekilen bu kura, Türkiye’nin Dünya Kupası sahnesine ilk çıkışını belirlerken hem Türk futbol tarihinin hem de Dünya Kupası elemelerinin en sıra dışı anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Ay-yıldızlıların İsviçre’deki ilk Dünya Kupası sınavı

Türkiye, 1954 Dünya Kupası’nda Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore ile aynı grupta yer aldı. Ay-yıldızlılar, ilk maçında Batı Almanya karşısında Suat Mamat’ın erken golüyle öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

İkinci maçta Türkiye, Güney Kore’yi 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Burhan Sargın üç, Suat Mamat iki, Lefter Küçükandonyadis ve Erol Keskin ise birer gol kaydetti.

Batı Almanya’nın Macaristan karşısında aldığı yenilginin ardından grup formatı gereği Türkiye ile Batı Almanya bir kez daha karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 7-2’lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

Bir kura, bir ilk ve unutulmaz bir sayfa

1954 Dünya Kupası yolculuğu, Türkiye için yalnızca bir turnuvaya katılım anlamı taşımadı. İspanya karşısında yenilgiyle başlayan süreç, İstanbul’daki rövanş zaferi, Roma’daki 2-2’lik karar maçı ve sonunda çekilen kurayla Türk futbolunun Dünya Kupası tarihindeki ilk sayfasına dönüştü.

Ay-yıldızlılar, 1954’ten sonra Dünya Kupası sahnesine yeniden çıkmak için 48 yıl bekledi. Türkiye, 2002’de bu kez Şenol Güneş yönetiminde Dünya Kupası’na katıldı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak tarihinin en büyük uluslararası başarısına ulaştı.

Yeni hedefler, yeni umutlar: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda yer alacak ay-yıldızlılar, 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek Türkiye’nin rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya oldu. Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Vancouver’daki BC Place Stadı’nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.