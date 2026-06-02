Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile görüştü: “Türkiye-AB ilişkileri daha kapsamlı ele alınmalı”



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Jetten’i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke arasında diyaloğun ve iş birliğinin yeni dönemde daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye-AB ilişkilerine dikkat çekti

Bölgesel istikrara vurgu yapan Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların sona erdirilmesi için yoğun diplomasi yürüttüğünü belirtti.

Son jeopolitik gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin daha kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Gazze ve Batı Şeria mesajı

Orta Doğu’daki insani duruma da değinen Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria’da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara Hollanda’nın desteğinin önemine dikkat çekti.