Bakan Fidan Singapur ziyaretini değerlendirdi: “İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık”

Ziyaret kapsamında üst düzey temaslar gerçekleştiren Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayii, güvenlik, dijital dönüşüm ve bağlantısallık başlıkları öne çıktı.

Sonuç odaklı adımlar vurgusu

Bakan Fidan, temaslara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayii, güvenlik, dijital dönüşüm ve bağlantısallık başta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğimizi ileriye taşıyacak sonuç odaklı adımları değerlendirdik.”

Bölgesel ve küresel gündem ele alındı

Görüşmelerde yalnızca ikili ilişkilerin değil, bölgesel ve küresel gelişmelerin de masaya yatırıldığı belirtildi. Asya-Pasifik’teki gelişmeler ve Orta Doğu’daki mevcut durum kapsamında kapsamlı görüş alışverişi yapıldı.

IISS’te dış politika sunumu

Ziyaret kapsamında ayrıca International Institute for Strategic Studies tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Fidan, Türkiye’nin dış politika vizyonunu ve artan küresel belirsizlikler karşısında diplomasinin rolüne ilişkin yaklaşımını paylaştı.

Fidan, Singapur’un hem bölgesinde hem de küresel ölçekte stratejik bir aktör olduğuna dikkat çekerek, ikili ilişkilerin ve uluslararası platformlardaki iş birliğinin geliştirilmesinin sürdürüleceğini ifade etti.