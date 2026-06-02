Dışişleri Bakanı Fidan: “Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılmayı planlıyor”

ABD Başkanı Trump’ın Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne katılıp katılmayacağı yönündeki soru üzerine Fidan, “Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay Trump ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Fidan, Trump’ın her görüşmede zirveye katılacağını ifade ettiğini aktardı.

“ABD’nin NATO’ya bağlılığı sürüyor”

ABD’nin NATO’dan ayrılacağı yönündeki tartışmalara da değinen Fidan, Washington yönetiminin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

ABD’nin müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmalarını ve kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk üstlenmelerini istediğini belirten Fidan, şu değerlendirmede bulundu:

“ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz.”

ABD-İran görüşmelerine ilişkin değerlendirme

Bakan Fidan, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik müzakerelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin görüşmelere destek verdiğini belirten Fidan, tarafların ateşkes sürecini sürdürme konusunda samimi çaba gösterdiğini ifade etti.

Mevcut ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarının süreci olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Fidan, “Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail’in niyetinden emin değilim.” değerlendirmesinde bulundu.