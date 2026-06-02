02 Haziran 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
21:56 Yeşil-beyazlıların yeni dijital platformu “Bursaspor Plus” tanıtıldı
21:36 Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Transferlerimizi yarın açıklamaya başlayacağız”
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu malını şahsi cüzdanı gibi kullananlara izin veremeyiz"
11:52 Bahçeli: "Türkiye’yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir"
AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanı Fidan: “Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılmayı planlıyor”

Dışişleri Bakanı Fidan: “Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılmayı planlıyor”

Resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılmayı planladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Trump’ın bu niyetini dile getirdiğini söyledi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan: “Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılmayı planlıyor”

ABD Başkanı Trump’ın Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne katılıp katılmayacağı yönündeki soru üzerine Fidan, “Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay Trump ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Fidan, Trump’ın her görüşmede zirveye katılacağını ifade ettiğini aktardı.

“ABD’nin NATO’ya bağlılığı sürüyor”

ABD’nin NATO’dan ayrılacağı yönündeki tartışmalara da değinen Fidan, Washington yönetiminin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

ABD’nin müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmalarını ve kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk üstlenmelerini istediğini belirten Fidan, şu değerlendirmede bulundu:

“ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz.”

ABD-İran görüşmelerine ilişkin değerlendirme

Bakan Fidan, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik müzakerelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin görüşmelere destek verdiğini belirten Fidan, tarafların ateşkes sürecini sürdürme konusunda samimi çaba gösterdiğini ifade etti.

Mevcut ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarının süreci olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Fidan, “Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail’in niyetinden emin değilim.” değerlendirmesinde bulundu.

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Bakan Fidan Singapur ziyaretini değerlendirdi: “İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık”
Bakan Fidan Singapur ziyaretini değerlendirdi: “İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık”
#Gündem / 02 Haziran 2026
Bakan Fidan, Singapur’da düzenlenen “Raffles Lecture” etkinliğine katıldı
Bakan Fidan, Singapur’da düzenlenen “Raffles Lecture” etkinliğine katıldı
#Gündem / 02 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ergün’ün ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ergün’ün ailesine başsağlığı diledi
Gündem
Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Milletimiz dumansız bir Türkiye için adım atıyor"
Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Milletimiz dumansız bir Türkiye için adım atıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile görüştü: “Türkiye-AB ilişkileri daha kapsamlı ele alınmalı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile görüştü: “Türkiye-AB ilişkileri daha kapsamlı ele alınmalı”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.