21 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

DEAŞ’a finans sağladıkları belirlendi

Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle bağlantılı kişi ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finansman sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, DEAŞ’ın faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.