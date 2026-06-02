Dışişleri Bakanı Fidan yarın Endonezya’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesi, liderler düzeyinde ortaya konan siyasi irade doğrultusunda atılabilecek yeni adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya’ya yapacağı resmi ziyarette ikili ilişkiler, ticaret hedefleri, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

Görüşmelerin gündemi

Ziyaret kapsamında yapılacak temaslarda, Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi doğrultusunda altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi ele alınacak.

Bakan Hakan Fidan’ın ayrıca savunma sanayii alanındaki mevcut projelerin ilerleyişi ve geleceğe dönük yeni iş birliği imkanlarına dikkat çekmesi öngörülüyor.

Gazze ve bölgesel konular

Görüşmelerde Gazze’deki gelişmeler de gündemde olacak. Türkiye ve Endonezya’nın Filistin’de adil ve kalıcı barışın sağlanması için ortak diplomatik çabalarını sürdürdüğü vurgulanacak.

İsrail’in Gazze’deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki gelişmeler ile Lübnan’daki genişleyen askeri faaliyetlerine karşı uluslararası toplumun harekete geçirilmesine yönelik ortak girişimlerin önemine dikkat çekilmesi bekleniyor.

Ayrıca İran ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, Somali, Sudan ve Libya’daki gelişmeler ile Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik dinamikleri de ele alınacak.

İkili ilişkiler ve çok taraflı platformlar

Ziyaret kapsamında Türkiye ile Endonezya’nın Birleşmiş Milletler, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi uluslararası platformlardaki iş birliği değerlendirilecek.

Endonezya tarafında temasların, Sugiono ve Sjafrie Sjamsoeddin ile yapılacak görüşmeleri de kapsaması bekleniyor.

Türkiye-Endonezya ilişkileri

Türkiye ile Endonezya arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tarihi 15. yüzyıla kadar uzanırken, diplomatik ilişkiler 1950 yılında tesis edildi. İki ülke arasındaki ilişkiler 2011 yılında “Stratejik Ortaklık” seviyesine yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022’deki Endonezya ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kuruldu. YDSK’nin ilk toplantısı 2025 yılında Endonezya’da gerçekleştirilirken, bir sonraki toplantının 2027’de Türkiye’de yapılması planlanıyor.

Türkiye ile Endonezya arasında 2+2 Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı ise 9 Ocak 2026’da Ankara’da düzenlenmişti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2,5 milyar doların üzerine çıkarken, hedefin 10 milyar dolara ulaştırılması olduğu ifade ediliyor.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü
#Gündem / 02 Haziran 2026
