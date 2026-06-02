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AjansHaber Gündem Bahçeli, İçişleri ve Adalet bakanlarını kabul etti

Bahçeli, İçişleri ve Adalet bakanlarını kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında kabul etti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Bahçeli, İçişleri ve Adalet bakanlarını kabul etti

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, Adalet Bakanı Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Çiftçi, paylaşımında, “Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye’ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli’ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#mhp genel başkanı devlet bahçeli
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