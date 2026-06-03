İstanbul, “Sıfır Atık Forumu” ile küresel çevre diplomasisinin merkezi olacak

İstanbul, 5-7 Haziran tarihlerinde çevre diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma gündeminin en kapsamlı uluslararası buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Forumu, 183 ülkeden binlerce üst düzey temsilcinin katılımıyla çevre ve sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen uluslararası organizasyonlarından biri olacak.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan tarafından yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin uluslararası ölçekte ulaştığı etki, bu yıl düzenlenecek Sıfır Atık Forumu ile yeni bir aşamaya taşınacak.

Forum, çok taraflı iş birliği zemini sunacak

Farklı sektörleri ve karar alma süreçlerinde rol alan aktörleri bir araya getirecek forum, küresel gündeme yön veren uluslararası zirveleri çağrıştıran yapısıyla çevre politikalarının yanı sıra ekonomi, sanayi, enerji, teknoloji ve kalkınma alanlarında da çok taraflı diplomasi ve iş birliği zemini sağlayacak.

Üç gün sürecek oturumlarda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri, sürdürülebilir şehirler, enerji dönüşümü ve atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi gibi başlıklar ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Forum kapsamında yapılacak yüksek düzeyli bakanlar oturumlarında ise sürdürülebilir kalkınmanın temel alanları gündeme alınacak. Enerji ve doğal kaynaklar, tarım ve ormancılık ile sanayi ve teknoloji başlıklarındaki görüşmelerde ülkelerin deneyimleri aktarılacak, ortak politika önerileri üzerinde durulacak.

Geçen yıl 108 ülkenin desteğiyle yayımlanan İstanbul Deklarasyonu’nun ardından, bu yıl forum sonunda çok daha geniş katılımlı bir sonuç bildirgesinin ortaya çıkması hedefleniyor.

Hazırlanacak bildirgeyle, sıfır atık yaklaşımının küresel ölçekte uygulanabilir, somut taahhütlere dayanan bir politika çerçevesine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Bu açıdan forum, yalnızca görüş alışverişinin yapıldığı bir organizasyon olmanın ötesine geçerek uluslararası çevre politikalarının ele alındığı, ülkeler arası iş birliklerinin güçlendirildiği ve yeni ortaklıkların geliştirildiği stratejik bir platform olarak öne çıkıyor.

Sıfır atık yaklaşımının küresel iklim gündemindeki etkisi her yıl daha fazla artarken, İstanbul’daki buluşma Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesinde önemli bir hazırlık zemini de sunacak.

Forum süresince gerçekleştirilecek temasların, iklim diplomasisinin geleceğine ilişkin teknik ve siyasi başlıkların olgunlaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

“İnsanlığın tüketim alışkanlıklarını yeniden sorgulamasını sağlamaktır”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 5-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek forumda bu yıl 120’den fazla bakan, 200’ü aşkın belediye başkanı ve 500’den fazla uluslararası paydaşın yer alacağını bildirdi.

Sıfır Atık Forumu’nun uluslararası paydaşları aynı vicdan zemini etrafında buluşturacağını ifade eden Ağırbaş, şu ifadelerde bulundu:

"Dünya Ekonomik Forumu gibi farklı paydaşların olduğu bir yapıya kavuştuk. 500'den fazla uluslararası paydaşla Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz. Forum, dünyanın dört bir yanından karar vericileri, bakanları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, yerel yöneticileri, özel sektör liderlerini ve sivil toplum aktörlerini ortak bir vicdan zemini etrafında buluşturacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile aynı takvime denk gelen bu organizasyonlar, sadece farkındalık etkinlikleri değil yeni bir küresel yaşam anlayışının inşa edildiği önemli buluşmalardır. Çünkü artık mesele yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele etmek değildir, insanlığın tüketim alışkanlıklarını yeniden sorgulamasını sağlamaktır."