Galata Kulesi’nde “Sıfır Atık” temalı mapping gösterisi yapıldı

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Galata Kulesi’nin yüzeyine “Sıfır Atık” temalı mapping gösterisi düzenlendi.

Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan Sıfır Atık Haftası, farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Gösteriyle, “Sıfır Atık” yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkati çekilmesi amaçlandı.

Galata Kulesi çevresinde bulunan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar gösteriyi ilgiyle takip etti. Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.