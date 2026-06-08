İstanbul Sıfır Atık Haftası bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivale bir milyondan fazla ziyaretçinin katıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası etkinliklerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Atatürk Havalimanı festival alanındaki basın toplantısında konuşan Vali Gül, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin kentin farklı noktalarında yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Sıfır Atık Haftası’nın toplumun farklı kesimlerinden destek gördüğünü ifade eden Vali Gül, "İlkini yaptığımız 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası'nda 1500'ün üzerinde etkinlik yapıldı. Bütün hemşehrilerimiz farklılıklarını bir tarafa bırakarak sıfır atık konusunda olabildiğince etkinlik yaptılar. Yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızın katkısıyla çok geniş bir katılım ortaya çıktı." dedi.

"Festival adeta bir ikinci okul gibi"

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'de ve dünyada önemli karşılık bulduğunu vurgulayarak Türkiye'nin yumuşak gücüne katkı sağlayan küresel bir marka haline geldiğini söyledi.

Festival alanının dört gün boyunca ziyaretçi akınına uğradığını aktaran Gül, etkinliklerin ailelerin birlikte vakit geçirebildiği ve çocukların sıfır atık bilincini deneyimleyebildiği bir ortam sunduğunu dile getirdi.

Gül, festival alanındaki atmosferi şu sözlerle anlattı:

"Hemşehrilerimizin festival alanını adeta bir bayram yerine çevirerek, dört gün boyunca doldurduklarına şahit olduk. İstanbul'umuz 16 milyon nüfusu var. Ailecek yapılacak etkinliklere ihtiyaç var. Bu festival yediden yetmişe ailecek etkinlik yapılacak bir festival havasında geçti. Festival adeta bir ikinci okul gibi öğrendiklerimizi uygulayacağımız, her çadırda, her stantta gördüklerini, duyduklarını yaşayabilecekleri, uygulayabilecekleri, deneyimleyebilecekleri bir ortam oluşturdu çocuklarımıza. Çeşitli irili ufaklı yarışmaların, hediyelerin olduğu ve doğaya zarar verecek atıkların bulunmadığı adeta küçük bir sıfır atık köyü olarak düzenlendiği bir ortamı görmüş olduk. Akşamları da sanatçılarımız konser verdi."

Turizm ve ticarete katkı

İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Forumu’na da değinen Gül, foruma 183 ülkeden temsilcinin katıldığını, bu buluşmanın İstanbul’un ve Türkiye’nin uluslararası görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu kaydetti.

İstanbul’un dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Gül, organizasyonun Türkiye’nin turizm ve dış ticaret imajına da olumlu katkı sağladığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ticaret anlamında da bizim girişimcilerimiz dünyanın her köşesine mal satıyorlar. Dolayısıyla da böyle bir ortamda 183 ülkeden katılımcıların olumlu anlatımlarında İstanbul'umuzun, Türkiye'nin yer alması turizmi ve ticareti çok olumlu etkiliyor. Bu imajı yapmak istesek herhalde zaman ve para anlamında gücümüz yetmez. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu vizyonuyla İstanbul'umuzun ve Türkiye'mizin turizmine, dış ticaretine de çok önemli katkı sağlanmış oldu."

“Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil çevre ve iklim değişikliği toplantısı oldu”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek, etkinliklere bir milyondan fazla kişinin katıldığını bildirdi.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun dünya çapında önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirten Ağırbaş, "Sıfır Atık Forumu'na 183 ülkeden 5 binden fazla insan katıldı ve dünyanın en büyük sivil çevre ve iklim değişikliği toplantısı oldu." dedi.

Forum kapsamında küresel çevre sorunları, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi başlıkların ele alındığını belirten Ağırbaş, toplantı sonunda 183 ülkenin desteğiyle İstanbul Deklarasyonu’nun hazırlandığını aktardı.

Sıfır atıkta İstanbul kriterleri konusunda mutabakat sağlandığını ifade eden Ağırbaş, "Bu bağlamda önümüzdeki süreçte sıfır atıktaki İstanbul kriterlerini dünyayla paylaşacağız. İkincisini düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumu'na bu denli olan ilgiden dolayı biz oldukça memnunuz." diye konuştu.

Ağırbaş, İstanbul’u sıfır atığın başkenti yapma hedefinde kararlı olduklarını belirterek, Emine Erdoğan’ın liderliğinde bu hedefe yönelik vizyon planlarını hayata geçireceklerini ifade etti.

"İstanbul markasını sıfır atıkta bir dünya markası haline getirmek istedik"

Festivalin başka şehirlerde düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin soru üzerine Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye’nin 81 ilinde çalışma yürüttüklerini ve bölgesel etkinliklerde vatandaşlarla buluşmak için planlama yaptıklarını söyledi.

İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın İstanbul’a özgü bir marka olarak kurgulandığını belirten Ağırbaş, şunları kaydetti:

"İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı şundan dolayı İstanbul'la sınırlı tuttuk. Dünyanın büyük şehirlerinde, New York'ta, Paris'te, Londra'da bu tip büyük şehirlerde iklim haftaları var ve bu şehirlere özgü. Bildiğiniz üzere İstanbul 10 bin yıldan fazla tarihi olan kadim bir şehir ve Türkiye'nin ekonomisinin büyük bir bölümü bu şehirde dönüyor. Biz bu şehirde bir sinerji yakalamak istedik ve İstanbul markasını sıfır atıkta bir dünya markası haline getirmek istedik. Tabii buradaki en önemli husus, şehrin bu işi sahiplenmesi. Bu bağlamda Vali'mizin bu işi sahipleniyor oluşu bizim en büyük şansımız."