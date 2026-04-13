Genç gezginlere Avrupa kapıları açıldı: DiscoverEU başvuruları başladı

Avrupa Birliği’nin kültürel etkileşimi artırmak ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla başlattığı DiscoverEU programında 2026 bahar dönemi başvuruları başladı. 8 Nisan’da başlayan başvuru süreci, 22 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saati ile 13.00’te sona erecek. Başvurular arasından seçilecek gençler, Avrupa’yı ücretsiz seyahat etme hakkı kazanacak.

Türkiye'deki gençler için büyük fırsat

Türkiye, Erasmus+ programına dahil ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’den başvuru yapan gençler de bu imkândan yararlanabiliyor. Başvuru yapabilmek için temel şart, 1 Temmuz 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında doğmuş olmak. Belirlenen yaş kriterine uyan adaylar, Avrupa Gençlik Portalı (https://youth.europa.eu/discovereu_en) üzerinden bir bilgi testi ve kısa bir ankete katılarak seçilme şansı elde edecek.

Seyahat takvimi ve avantajlar

Kazanan adaylar, 1 Temmuz 2026 ile 30 Eylül 2027 tarihleri arasındaki 15 aylık dönemde, en fazla 30 gün sürecek şekilde seyahatlerini planlayabilecekler. Ücretsiz tren biletinin yanı sıra katılımcılara; toplu taşıma, konaklama, yemek, kültürel etkinlikler ve spor faaliyetlerinde geçerli olan "Avrupa Gençlik Kartı" (European Youth Card) da temin edilecek. Bu kart sayesinde gençler, gittikleri ülkelerde önemli indirimlerden faydalanabilecek.

Esnek rota ve grup seyahati imkanı

Gençler bireysel olarak veya en fazla dört arkadaşıyla grup kurarak başvuru yapabilir. Engelli veya sağlık sorunu olanlara sunulan özel destek ve refakat olanakları ise ulaşılabilirlik kapsamını genişletiyor.

Bir geziden daha fazlası

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den binlerce gencin faydalandığı program, kıtalararası köprüler kurmaya devam ediyor. Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulunurken, projenin sadece bir gezi değil, aynı zamanda farklı kültürleri yerinde tanıma ve deneyimleme süreci olduğunu vurguluyor.