GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem İstanbul’da uyuşturucuya darbe: 22 kilo madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da uyuşturucuya darbe: 22 kilo madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen operasyonda 22 kilo 355 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)
İstanbul’da uyuşturucuya darbe: 22 kilo madde ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla 13 ve 14 Mart tarihlerinde Küçükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde toplam 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 22 kilo 355 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sevk şüphelilerin biri adli kontrol hükümlerince serbest bırakılırken, diğer 9 zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.