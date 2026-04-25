MİT koordinasyonunda uluslararası uyuşturucu operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyonda, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü gemiye Suriye’nin Lazkiye Limanı’nda müdahale edildi.

Operasyon, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gemi rotası istihbaratla belirlendi

Edinilen bilgilere göre MİT, uyuşturucu yüklü bir konteyner gemisinin Güneydoğu Asya’dan hareket ettiğine dair istihbarat elde etti. Takip sürecinde geminin Mısır’ın İskenderiye ve Lübnan’ın Beyrut limanlarına uğradığı, son durağının ise Lazkiye Limanı olduğu tespit edildi.

Lazkiye’de arama yapıldı

Elde edilen bilgilerin paylaşılması üzerine, 16 Nisan 2026 tarihinde Lazkiye Limanı’nda arama gerçekleştirildi. Aramalarda, konteyner içinde gizlenmiş halde uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan incelemelerde toplam 236 kilogram marihuana ele geçirildiği bildirildi.

Piyasa değeri 300 milyon lira

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi. Yetkililer, operasyonun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ortak operasyon vurgusu

Güvenlik kaynakları, operasyonun farklı ülkeler ve kurumlar arasında sağlanan koordinasyon sayesinde başarıyla sonuçlandığını ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede iş birliğinin önemini ortaya koyduğunu belirtti.


 

Edirne ve İstanbul'da 420 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
#Gündem / 19 Nisan 2026
MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
#Gündem / 17 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail'in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan'da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlunun çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Spor
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Spor
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
İçişleri Bakanlığı 2026'nın ilk güvenlik bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı 2026’nın ilk güvenlik bilançosunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul vurgusu: “Bu şehir vizyonumuzun merkezidir”
