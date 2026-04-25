MİT koordinasyonunda uluslararası uyuşturucu operasyonu

Operasyon, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı narkotik birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gemi rotası istihbaratla belirlendi

Edinilen bilgilere göre MİT, uyuşturucu yüklü bir konteyner gemisinin Güneydoğu Asya’dan hareket ettiğine dair istihbarat elde etti. Takip sürecinde geminin Mısır’ın İskenderiye ve Lübnan’ın Beyrut limanlarına uğradığı, son durağının ise Lazkiye Limanı olduğu tespit edildi.

Lazkiye’de arama yapıldı

Elde edilen bilgilerin paylaşılması üzerine, 16 Nisan 2026 tarihinde Lazkiye Limanı’nda arama gerçekleştirildi. Aramalarda, konteyner içinde gizlenmiş halde uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan incelemelerde toplam 236 kilogram marihuana ele geçirildiği bildirildi.

Piyasa değeri 300 milyon lira

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi. Yetkililer, operasyonun uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ortak operasyon vurgusu

Güvenlik kaynakları, operasyonun farklı ülkeler ve kurumlar arasında sağlanan koordinasyon sayesinde başarıyla sonuçlandığını ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede iş birliğinin önemini ortaya koyduğunu belirtti.



