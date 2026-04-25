İçişleri Bakanlığı 2026’nın ilk güvenlik bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da düzenlenen basın buluşmasında 2026 yılının ilk dönemine ilişkin güvenlik bilançosunu açıkladı. “Yeni Güvenlik Paradigması” başlığı altında hazırlanan sunumda, suçla mücadelede yeni dönemin temel yaklaşımı ve yılın ilk aylarında elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

Bakanlık, güvenlik politikalarında artık yalnızca suç işlendikten sonra müdahale eden değil, riskleri önceden tespit eden ve suçu meydana gelmeden önlemeyi hedefleyen bir anlayışın benimsendiğini bildirdi. Sunumda kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş yaşandığı, uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen madde miktarının arttığı ve siber suçlardan kaçakçılığa kadar birçok alanda operasyonların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Faili meçhul cinayetlerde yüzde 97,2 aydınlatma oranı

Raporda, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin veriler de yer aldı. Bakanlık, 2003 yılından bugüne kadar meydana gelen kasten öldürme olaylarında yüzde 97,2 aydınlatma oranına ulaşıldığını açıkladı.

Kriminal kapasitenin artırılması, olay yeri inceleme çalışmalarının güçlendirilmesi ve emniyet ile jandarma birimleri arasındaki koordinasyonun artırılmasıyla faili meçhul dosya sayısının son yıllarda en düşük seviyelere indiği bildirildi.

Bakanlık verilerine göre, 2023, 2024, 2025 yıllarında ve 2026’nın ilk 3 ay 16 gününde Türkiye genelinde faili meçhul cinayet kaydı bulunmadı. Geçmiş dönemlerdeki firari faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ise 262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 94 kişi için kırmızı bülten talebiyle görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Gülistan Doku dosyasında son durum paylaşıldı

Sunumda Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin son gelişmelere de yer verildi. Bakanlık, dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş’ın Meksika üzerinden ABD’ye kaçak giriş yaptığının tespit edildiğini, hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığını ve ABD’de yakalanması için uluslararası sürecin devam ettiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında da işlem yapıldığı bildirildi. Bakanlık açıklamasına göre, 17 Nisan 2026’da Sonel hakkında delilleri kararttığı yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla mülkiye müfettişleri görevlendirildi. Aynı gün görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Sonel, 21 Nisan’da ilgili mahkemece tutuklandı.

Sürecin tüm yönleriyle incelenmesi için 4 Mülkiye Müfettişi ve 2 Polis Müfettişi görevlendirildi. Saha operasyonlarının Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yürütüldüğü, kamera kayıtları ve teknik verilerin yeniden analiz edildiği belirtildi.

Bakanlık sunumunda, “İştirak ya da ihmal tespit edilirse kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Hiç kimsenin suç işleme ve suça göz yumma imtiyazı olamaz.” ifadelerine yer verildi.

Firari faillere yönelik mücadeleye ilişkin ise şu mesaj paylaşıldı:

“Sınır aşmak, takipten kurtulmak anlamına gelmemektedir. İnsan hayatına kasteden ya da kritik dosyalarda rol oynayan hiçbir isim, dünyanın neresinde olursa olsun takibimizden çıkmayacaktır. Her fail eninde sonunda adalete teslim edilecektir.”

Siber devriyeler 86 bin 937 suç unsuru tespit etti

Bakanlık, dijital mecralarda yürütülen çalışmalara ilişkin verileri de açıkladı. 1 Ocak-16 Nisan 2026 tarihleri arasında siber devriyeler tarafından 86 bin 937 suç unsuru hesap veya kullanıcı tespit edilerek adli mercilere bildirildi.

Sunumda, dijital mecralarda provokasyon, suç övgüsü ve toplumu hedef alan içeriklere karşı 7/24 esasına göre çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bakanlık, bu alandaki yaklaşımını şu sözlerle duyurdu:

“Sokakta suça nasıl geçit vermiyorsak, dijital mecralarda da suçu öven ve toplumu provoke eden yapılara aynı kararlılıkla müdahale ediyoruz.”

Okul güvenliği için yeni yol haritası

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından okul güvenliğine yönelik yeni önlemler de raporda yer aldı. Bakanlık, saldırıları öven 7 binden fazla URL’nin engellendiğini, “C31K” ve “Tetikçiler 34” gibi dijital yapıların çökertildiğini açıkladı.

Okul saldırıları ve eğitim kurumlarındaki asayiş olaylarına karşı “7 Basamaklı Okul Güvenliği Önlemi” uygulanacak. Bu kapsamda okullardaki risk ve tehdit analizleri yenilenecek, fiziki güvenlik önlemleri artırılacak, erken uyarı sistemleri kurulacak, Toplum Sağlığı Merkezlerine aktif takip görevi verilecek, rehberlik servisleri ile güvenlik birimleri arasında koordinasyon sağlanacak, ilgili bakanlıklar eş güdümlü çalışacak, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak.

Bakanlık, “Yeni Güvenlik Paradigması” kapsamında yapay zeka, veri analizi, dijital takip kapasitesi, saha araştırmaları ve akademik verilerin daha etkin kullanılacağını bildirdi. Güvenlik çalışmalarının aile, okul, üniversite, medya ve sivil toplumla birlikte yürütüleceği kaydedildi.

Dijital saldırganlık içeriklerine işlem

Okul saldırılarının ardından dijital alanda yürütülen çalışmalarda saldırgan içerikli 481 hesap ve provokatif içerikli 379 hesap yöneticisi hakkında işlem yapıldı. Toplam 7 bin 755 URL için içerik çıkarılması ve erişim engellenmesi kararı uygulandı.

Telegram üzerinden faaliyet gösteren “C31K” isimli yapıya ait 259 kanal kapatıldı. “Tetikçiler 34” grubunun yöneticisinin de aralarında bulunduğu 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda 14 kullanıcı tutuklandı.

Kadına yönelik şiddette 68 ilde takip

Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında KADES ve elektronik kelepçe uygulamalarının aktif kullanıldığı bildirildi. 2026 yılının ilk üç ayında 68 ilde bin 551 kadına karşı şiddet vakasının İçişleri Bakanlığı birimlerince anlık takip edildiği ve gerekli tedbirlerin uygulandığı açıklandı.

32 bin 523 ruhsatsız silah ele geçirildi

Ruhsatsız silahlanmaya karşı yürütülen operasyonların sonuçları da raporda yer aldı. 1 Ocak-16 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 32 bin 523 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların 14 bin 226’sını tabanca, 11 bin 554’ünü av tüfeği, 6 bin 170’ini kurusıkı tabanca ve 573’ünü uzun namlulu silah oluşturdu. Bu kapsamda 33 bin 120 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 2025’in aynı döneminde 32 bin 775 silah ele geçirilmiş, 35 bin 252 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Organize suç ve uyuşturucu operasyonları

Bakanlık, 2026’nın ilk döneminde 274 organize suç çetesinin çökertildiğini duyurdu. Özellikle sosyal medyayı kullanan “yeni nesil” çete profillerine yönelik baskının artırıldığı belirtildi.

Uyuşturucuyla mücadelede de ele geçirilen skunk miktarında artış yaşandı. Rapora göre, skunk maddesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat artış görüldü ve ele geçirilen miktar 7,5 tona ulaştı.

Kaçakçılık operasyonları artırıldı

Kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında 1 Ocak-16 Nisan 2026 tarihleri arasında 13 bin 752 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 17 bin 386 kişi gözaltına alındı. Geçen yılın aynı döneminde kaçakçılık operasyonu sayısı 10 bin 762 olarak kaydedilmişti.

2026’nın ilk 3,5 ayında 2,7 milyon litre akaryakıt, 5,1 milyon paket sigara ve 907 milyon 458 bin makaron ele geçirildi. Bu çalışmalarla 2 milyar 406 milyon liralık vergi kaybı önlendi. 2025 yılının tamamında önlenen vergi kaybı ise 7 milyar 417 milyon TL olmuştu.

Mali suçlara yönelik 4 bin 490 operasyonda 11,4 milyon TL nakit para ele geçirildi. Tefecilik operasyonlarında ise 494 baskın yapıldı ve 9,4 milyon TL nakit para ele geçirildi.

Sınır güvenliği verileri açıklandı

Sunumda, İran-ABD-İsrail hattındaki gerilimin Türkiye sınırlarına etkisine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Bakanlık, İran hattındaki geçişlerin teknolojik imkanlar ve insan kaynağıyla yakından izlendiğini bildirdi.

28 Şubat 2026’da başlayan süreçle birlikte tüm stratejilerin hazır hale getirildiği, sınır hattında olağan dışı hareketlilik bulunmadığı açıklandı. Son 10 günlük verilere göre İran’dan Türkiye’ye açılan sınır kapılarında Kapıköy’de yüzde 4, Gürbulak’ta yüzde 5 ve Esendere’de yüzde 75 azalış görüldü.

Bakanlık sunumunda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye, sınır güvenliğini yalnızca kriz dönemlerinde hatırlayan bir ülke değildir. Sınır hattımızda hiçbir zafiyete alan açmayan güçlü bir hazırlığa sahibiz.”



