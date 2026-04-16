Okul çevrelerinde güvenlik zirvesi: Bakanlar başkanlığında kritik toplantı

Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) saat 09.00'da başlayan toplantıda, güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar gözden geçiriliyor.

Bakan Çiftçi ile Tekin'in başkanlığındaki toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri de katılıyor. Toplantıda, İçişleri Bakan yardımcıları Kübra Güran Yiğitbaşı ile Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da yer alıyor.

Okul çevrelerinde sıkı denetim

Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri sahada denetimlerini sıklaştırdı. İçişleri Bakanlığı talimatıyla uygulamaya konulan tedbirler kapsamında, okul önleri ve çevresinde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

Başkent Ankara’da Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokuldan liseye kadar birçok eğitim kurumu çevresinde görev alarak denetim yaptı. Alınan önlemler doğrultusunda, okul giriş ve çıkış saatlerinde en az iki polis memuru görevlendirilirken, ihtiyaç halinde ek ekiplerin de devreye gireceği belirtildi.

Çalışmaların, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü ve öğretmenlerle öğrencilerin güvenliğinin gün boyu sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Tedbirlerin, ülke genelinde yapılan risk analizlerine göre şekillendirilen stratejilerle kesintisiz devam edeceği vurgulandı.