MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi

MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı’nın parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini açıkladı. Karar doğrultusunda il başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker’in atandığı duyuruldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kütahya İl Teşkilatını feshettiklerini açıkladı.

MHP'li Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yeni görevlendirme kapsamında Kütahya İl Başkanlığı görevini Mehmet Ali Türker devralırken, kararın parti içi yapılanma çalışmaları çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Yorumlar
