Sahte sertifika soruşturmasında 6 tutuklama: 1,5 milyarlık para trafiği tespit edildi

Sahte sertifika soruşturmasında 6 tutuklama: 1,5 milyarlık para trafiği tespit edildi

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen sahte sertifika soruşturmasında 18 şüpheliden 17’si yakalanırken, 6 kişi tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemelerinde ise hesaplarda 1 milyar 517 milyon lirayı aşan para hareketliliği belirlendi.

Sahte sertifika soruşturmasında 6 tutuklama: 1,5 milyarlık para trafiği tespit edildi

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çeşitli eğitimler karşılığında sertifika verileceği vaadiyle öğrenciler adına sahte belgeler düzenledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

6 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden yakalanan 17’sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Operasyon çerçevesinde firari durumdaki bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 15 Nisan’da, çeşitli eğitimler karşılığında sertifika vaadiyle öğrencilere sahte belge düzenledikleri iddia edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve istihbarat ekiplerince Aydın başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

1 milyar 517 milyon lirayı aşan para hareketliliği

Gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmış, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu ile yürütülen incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 517 milyon lirayı aşan para hareketliliği tespit edildi.

