Trump’tan İran ve Lübnan mesajı: “Anlaşamazsak farklı yollar deneriz”

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda İran’la olası anlaşma, Lübnan’daki ateşkes ve Hürmüz’deki abluka hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Uzlaşma sağlanamaması halinde “dostane olmayan” adımlar atılabileceğini söyledi.

Yayınlama Tarihi:
Donald Trump, Arizona ziyaretinin ardından başkent Washington’a dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Donald Trump, bir gazetecinin İran ile anlaşmanın Lübnan’da ateşkese bağlı olup olmadığına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

“Gerçekte birbirine bağlı değiller ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan'a yardımcı olacağız.” 

Trump, İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İran'a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD'ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız.” 

Trump, anlaşmaya varılamaması halinde İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına dair soruyu ise “Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız.” ifadeleriyle cevapladı.

ABD Başkanı Trump’tan Lübnan çıkışı: “İsrail durmalı”
#Gündem / 17 Nisan 2026
