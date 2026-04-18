Trump’tan İran ve Lübnan mesajı: “Anlaşamazsak farklı yollar deneriz”

Donald Trump, Arizona ziyaretinin ardından başkent Washington’a dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Donald Trump, bir gazetecinin İran ile anlaşmanın Lübnan’da ateşkese bağlı olup olmadığına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

“Gerçekte birbirine bağlı değiller ancak psikolojik olarak bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Lübnan'a yardımcı olacağız.”

Trump, İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İran'a gideceğiz, onlarla birlikte çalışıp bunun yüzde yüzünü ABD'ye getireceğiz. Eğer anlaşamazsak bunu çok farklı şekilde yapacağız, çok da dostane olmayan bir şekilde yapacağız.”

Trump, anlaşmaya varılamaması halinde İran ile ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına dair soruyu ise “Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız.” ifadeleriyle cevapladı.