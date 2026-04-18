Ataşehir Belediyesine rüşvet ve örgüt soruşturması: 18 gözaltı, 45 adrese operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya’nın da aralarında bulunduğu ilgili birim amirleri ve personelin, ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ile “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rüşvet karşılığı işlemler yapıldı

Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları ile HTS kayıtları incelenmek üzere temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığında işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda suçun unsurları ve örgüt yapısı ayrıntılı biçimde ortaya çıkarıldı ve tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren firmalardan, yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon doları bulan rüşvet alındığı, bu işlemlerin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirlendi.

Yapılan tespitlerde, belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettiği, rüşvet miktarlarının projelerin büyüklüğüne göre belirlendiği ve elde edilen rüşvetlerin belediye içindeki görev ve yetki dağılımına göre paylaştırıldığı ortaya çıkarıldı.

45 adrese eş zamanlı operasyon

Suç örgütü yapısının ortaya konulması, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul genelinde 45 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, Onursal Adıgüzel dahil olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı ve bazı belediye görevlilerinin de bulunduğu bildirildi.

Firari durumda olan iki şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda örgüt yapısının ve delillerin büyük ölçüde ortaya çıkarıldığı değerlendirildi.

İstanbul’da yürütülen eş zamanlı operasyon kapsamında hedef alınan adresler arasında Ataşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın da yer aldığı bildirildi.

Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak’taki belediye binası çevresinde güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı önlemler alındı.

Ekiplerin bina içerisinde arama faaliyetlerini sürdürdüğü ve delil toplama çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden bazıları sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Onursal Adıgüzel ile birlikte gözaltına alınan diğer şüphelilerin isimlerinin de soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

“Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu, Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Ataşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Ataşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Ataşehir Belediyesi Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Ataşehir Belediyesi Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, Ataşehir Belediyesi Mimar Aslı Sevinç Afat, Ataşehir Belediyesi Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, bir mimarlık firmasında Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, bir yapı şirketinden Murat Gerger”