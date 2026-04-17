ABD Başkanı Trump’tan Lübnan çıkışı: “İsrail durmalı”



ABD Başkanı Donald Trump, Axios’a yaptığı açıklamada, Washington ile Tahran heyetlerinin nihai anlaşma için hafta sonu bir araya gelebileceğini belirtti. İran’ın anlaşma yapmak istediğini ifade eden Trump, “Muhtemelen önümüzdeki bir iki gün içinde bir anlaşmaya varacağız.” dedi.

Trump, İran’la anlaşma sağlanmadan ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı ablukanın kaldırılmayacağını vurgulayarak, bu stratejik geçiş noktasının uluslararası kullanıma açık olması gerektiğini dile getirdi.

Olası anlaşmanın bölgesel etkilerine de değinen Trump, bunun özellikle İsrail’in güvenliğini sağlayacağını savundu.

Öte yandan Lübnan’da yürürlüğe giren ateşkese ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiğini belirterek, “İsrail durmalı. Binaları havaya uçurmaya devam edemezler. Buna izin vermeyeceğim.” ifadelerini kullandı.