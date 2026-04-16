Avn ile Rubio arasında ateşkes görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çabaların sürdüğünü söyledi.

Görüşmede Avn, ABD'nin ateşkesin sağlanması ve Lübnan'a her düzeyde verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise ateşkese ulaşılması yönündeki girişimlerinin sürdüğünü belirterek, bunun Lübnan'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Rubio ayrıca Cumhurbaşkanı Avn'ın tutumlarına destek verdiğini ve bunları takdir ettiğini kaydetti.