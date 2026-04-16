GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:10 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yoğun diplomasi trafiği
14:57 Büyükelçi Barrack: “Türkiye, bölgede etkin şekilde işleyen tek NATO üyesi aktör”
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
14:44 Şanlıurfa Valiliğinden Siverek’teki "okulda saldırı" iddialarına yalanlama
12:09 Antalya Diplomasi Forumu başladı: 150’den fazla ülkeden yoğun katılım
11:59 Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Gülistan Doku soruşturması iddiası
11:57 MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
11:53 Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Avn ile Rubio arasında ateşkes görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Lübnan Cumhurbaşkanı Avn telefonda görüştü. Görüşmede ateşkes çabaları, ABD’nin desteği ve Lübnan’da barış ile istikrarın sağlanması ele alındı.

Yayınlama Tarihi:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çabaların sürdüğünü söyledi.

Görüşmede Avn, ABD'nin ateşkesin sağlanması ve Lübnan'a her düzeyde verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise ateşkese ulaşılması yönündeki girişimlerinin sürdüğünü belirterek, bunun Lübnan'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Rubio ayrıca Cumhurbaşkanı Avn'ın tutumlarına destek verdiğini ve bunları takdir ettiğini kaydetti.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.