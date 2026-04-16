14 yaşındaki saldırganın otopsi raporu açıklandı

Heyet incelemesinde dikkat çeken bulgular

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli’nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.

Eldiven ve elektrod ped detayı

Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli’nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.

Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı. Sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.

Numuneler Gaziantep’e gönderildi

Sağ arka bacağında 2.5 cm'lik kesici delici alet yarası olduğu görülen Mersinli'nin, otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.








