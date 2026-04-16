AjansHaber Gündem 14 yaşındaki saldırganın otopsi raporu açıklandı

14 yaşındaki saldırganın otopsi raporu açıklandı

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından etkisiz hale getirilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeninin, bacağındaki kesici-delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar hasarı ve dış kanama olduğu belirlendi.

Yayınlama Tarihi:
14 yaşındaki saldırganın otopsi raporu açıklandı

Heyet incelemesinde dikkat çeken bulgular

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli’nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi.

Eldiven ve elektrod ped detayı

Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli’nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.

Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı. Sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.

Numuneler Gaziantep’e gönderildi

Sağ arka bacağında 2.5 cm’lik kesici delici alet yarası olduğu görülen Mersinli’nin, otopsi sırasında toksikolojik inceleme için alınan örnekler ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.


 


 

Avn ile Rubio arasında ateşkes görüşmesi
Avn ile Rubio arasında ateşkes görüşmesi
#Gündem / 16 Nisan 2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü
#Gündem / 16 Nisan 2026
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan'da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye'ye getirildi
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
Gündem
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Gündem
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Okul saldırılarında 95 gözaltı
Okul saldırılarında 95 gözaltı
MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi
MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi
