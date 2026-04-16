Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam ve Kuzey Makedonya heyetleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova’yı Dolmabahçe Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Karşılama ve heyet takdiminin ardından liderler önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmelere geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ile temaslarının ardından Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man ve beraberindeki heyeti de kabul etti. Gerçekleştirilen her iki görüşmede de Türk heyetinde; MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı.