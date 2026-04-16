15:10 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yoğun diplomasi trafiği
14:57 Büyükelçi Barrack: “Türkiye, bölgede etkin şekilde işleyen tek NATO üyesi aktör”
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
14:44 Şanlıurfa Valiliğinden Siverek’teki "okulda saldırı" iddialarına yalanlama
12:09 Antalya Diplomasi Forumu başladı: 150’den fazla ülkeden yoğun katılım
11:59 Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Gülistan Doku soruşturması iddiası
11:57 MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
11:53 Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Provokatif paylaşımlara sıkı takip: 1115 URL'ye erişim engeli

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 1115 internet adresinin engellendiğini açıkladı. Provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 174 kişiden 127’si yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında 1115 URL adresine erişim engeli getirildiği belirtildi. Ayrıca, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edildi, 127 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor. 

"Çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor" 

Açıklamada, "Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam ve Kuzey Makedonya heyetleriyle bir araya geldi
14 yaşındaki saldırganın otopsi raporu açıklandı
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Avn ile Rubio arasında ateşkes görüşmesi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü
