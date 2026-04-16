Provokatif paylaşımlara sıkı takip: 1115 URL’ye erişim engeli

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında 1115 URL adresine erişim engeli getirildiği belirtildi. Ayrıca, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edildi, 127 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

"Çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor"

Açıklamada, "Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.