AjansHaber Gündem Lübnan’da can kaybı ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 2 bin 196 ölü

Lübnan’da can kaybı ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 2 bin 196 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196'ya, yaralı sayısı ise 7 bin 185'e çıktı.

Lübnan’da can kaybı ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 2 bin 196 ölü

İsrail ordusu, Lübnan'a başlattığı saldırılarını sürdürüyor.Saldırılarda çocuklar, kadınlar ve sağlık çalışanları da hedef oldu.

Hayatını kaybedenlerin 172'si çocuk, 260'ının kadın olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında 93 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 225'e çıktığı aktarıldı.

Sağlık sistemi çöktü, hastaneler ve ambulanslar hedefte

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 109 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 167'ye yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

İsrail ve Lübnan ateşkes ilan etti
Avn ile Rubio arasında ateşkes görüşmesi
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde: Günlük 1472 uçuşla ilk sırada
Siverek’teki saldırıda yaralılardan 10’u taburcu edildi
