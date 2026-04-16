15:10 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yoğun diplomasi trafiği
14:57 Büyükelçi Barrack: “Türkiye, bölgede etkin şekilde işleyen tek NATO üyesi aktör”
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
14:44 Şanlıurfa Valiliğinden Siverek’teki "okulda saldırı" iddialarına yalanlama
12:09 Antalya Diplomasi Forumu başladı: 150’den fazla ülkeden yoğun katılım
11:59 Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Gülistan Doku soruşturması iddiası
11:57 MİT’ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
11:53 Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
AjansHaber Gündem Kahramanmaraş’taki saldırının ardından baba Mersinli’nin ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş’taki saldırının ardından baba Mersinli’nin ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği olayda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi:
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından baba Mersinli’nin ifadesi ortaya çıktı

Olayın ardından saldırganın emniyet mensubu babası gözaltına alınarak tutuklandı. Polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

“Psikolog’a götürdüm çok zeki olduğunu söylediler”

Oğlu İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyen baba, ifadelerinde şunlara yer verdi: “Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktadır. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durum olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu söylediler. Yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Aras’ı götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi.”

“Oğlum, ‘Amerika’da herkes silah alabiliyor’ dedi”

İsa Aras Mersinli'nin silah kullanmaya olan merakını fark eden baba Mersinli, oğlunu poligona götürüp silahla atış yaptırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

''Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu, yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifoniyerin üzerine bırakmıştım oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım, kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim, yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim, bu söylemimdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti, ileride sicilin temiz olursa ve iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine oğlum bana ‘Amerika’da herkes silah alabiliyor’ dedi bende kendisine ülkemizde kimin eline silah alabileceğini taşıyabileceğini söyledim, oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi, bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma gerçekleşmiş olabilir. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim, bende oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti, fotoğrafları daha sonra Whatsapp üzerinden oğlum İsa’ya gönderdim. ''

“Oğlum, odasına girince her şeyi kapatırdı”

Oğlunun çevrim içi oyun oynadığını anlatan baba Mersinli, ''Oğlum interaktif (konuşmalı-çevrimiçi) oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatır bize bir şey göstermek istemezdi, bizde bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik." ifadelerini kullandı.

#kahramanmaraş
#saldırı
Şanlıurfa’daki okul saldırısında 20 gözaltı
Şanlıurfa’daki okul saldırısında 20 gözaltı
#Gündem / 16 Nisan 2026
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları: 83 gözaltı kararı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları: 83 gözaltı kararı
#Gündem / 16 Nisan 2026
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
DMM, “Kahramanmaraş’taki olayda delil karartıldı” iddialarını yalanladı
DMM, “Kahramanmaraş’taki olayda delil karartıldı” iddialarını yalanladı
Narin Güran davasında karar: 17 yıl hapis
Narin Güran davasında karar: 17 yıl hapis
