AjansHaber Gündem Narin Güran davasında karar: 17 yıl hapis

Narin Güran davasında karar: 17 yıl hapis

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, komşu Nevzat Bahtiyar “nitelikli kasten öldürmeye yardım” suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmada, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma kamera ile kayıt altına alındı

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada sanık Bahtiyar'ın savunma yapmasının, baba Arif Güran'ın ifadesinin dinlenilmesinin, taraf avukatlarının taleplerinin alınmasının, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

Aranın ardından davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi.


 

#narin güran
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Okul saldırıları sonrası güvenlik alarmı
Okul saldırıları sonrası güvenlik alarmı
Şanlıurfa’daki okul saldırısında 20 gözaltı
Şanlıurfa’daki okul saldırısında 20 gözaltı
