Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul vurgusu: “Bu şehir vizyonumuzun merkezidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ev Sahibi Türkiye” İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada İstanbul’un tarihi, stratejik ve manevi değerine dikkat çekerek kentin Türkiye’nin gelecek vizyonundaki yerini güçlü ifadelerle ortaya koydu.

İstanbul’da gerçekleştirilen kura töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, şehrin sadece bir yerleşim alanı olmadığını, aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısı olduğunu vurguladı. İstanbul’un tarihsel mirası, şehircilik politikaları ve kentsel dönüşüm süreci konuşmanın ana eksenini oluşturdu.

“İstanbul sıradan bir şehir değildir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İstanbul’un taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

“Bugün yine milletimizle bir aradayız; aynı safta, aynı duyguda ve aynı kararlılıktayız. Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı, fethini Peygamber Efendimizin muştuladığı güzel İstanbul’dayız”

Erdoğan, İstanbul’un tarihsel birikimine dikkat çekerek şehri şu ifadelerle tanımladı: “6 asrın birikimi, ataların hazinesi ve milletin en güzel eseri.”

“Üç kıtanın mirasını taşıyan şehir”

Edebiyat tarihçisi Nihat Sami Banarlı’nın sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, İstanbul’un çok katmanlı yapısını şu sözlerle dile getirdi:

“Burası, en az İstanbul Türkçesi kadar güzel, bütün asırlardan ve uzak yakın bütün vatanlardan derlenmiş zengin bir terkip, eşsiz bir neticedir. Burası dünyanın en uzun ömürlü Fatih milletinin 3 kıtada kurduğu imparatorluk topraklarında güzel, yüce ve iyi ne kadar kıymet varsa hepsini topladığı yerdir.”

“İstanbul vizyon şehrimizdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Türkiye için taşıdığı stratejik önemi şu sözlerle vurguladı:

“İstanbul işte böyle ulvi, böyle manevi, böyle muteber, böyle müstesna bir şehirdir. İstanbul bizim dünyaya açılan kapımız, İstanbul bizim vizyon şehrimizdir.”

Şehirler medeniyetin taşıyıcısıdır

Şehirlerin kimlik ve medeniyet açısından önemine dikkat çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sevgili İstanbullular; şehirler milletlerin kimlik belgesidir, medeniyetlerin tapu senedidir. Tarihten kültüre, mimariden estetiğe, edebiyattan sanata bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Bu yönüyle şehirler yalnızca binalardan, yapılardan, sokak, cadde ve meydanlardan müteşekkil değildir. Onlarda tarih yatar, onlarda bugünün kalbi atar, onlarda geleceğin ufku doğar. Bunun için şehre sahip çıkmak mazi ile atiyi aynı hizada buluşturmaktır; milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak, emanete sıdk ile sarılmak, insana yatırım yapmak, insanlığın ortak mirasına katkı sunmaktır.”

Kentsel dönüşüm: “Beka meselesi”

İstanbul’daki dönüşüm sürecine dikkat çeken Erdoğan, kentsel dönüşümün önemini şu sözlerle ortaya koydu:

“Şu gerçeğin altını bugün bir kez daha çizmek durumundayım: İstanbul’un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul’un bundan daha acil, daha öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa, İstanbul o derece güçlü olur. Onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum: Gelin bu kampanyaları, bu fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda ayrı bir hassasiyet beklediğimi bugün bir kez daha ifade ediyorum.”

Sosyal konut ve dönüşüm rakamları

TOKİ ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin verileri paylaşan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

“Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim: TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Bu konutlarla 6 milyondan fazla vatandaşımızı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yolları ve diğer sosyal donatılarıyla modern yaşam alanlarına kavuşturduk. Meseleyi sadece yeni konut üretimi olarak görmedik. Şehirlerimizin emniyetini sağlamak, riskli yapı stoğunu azaltmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar İstanbul’da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık. İstanbul’da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşa süreci, 125 binin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor. 81 ilimizde toplam 264 bin bağımsız bölümün yapımı da yine kentsel dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde sürüyor. İstanbul’un dönüşüm sürecini daha da hızlandırmak için Yarısı Bizden kampanyasını hayata geçirdik. Bugün itibarıyla 316 bin bağımsız bölümü Yarısı Bizden kampanyasına dahil ettik. Kampanya kapsamında 83 bin bağımsız bölümde dönüşüm tamamlandı, 233 bin bağımsız bölümün ise proje ve inşa çalışmaları devam ediyor.”

Deprem bölgesi ve yeniden inşa süreci

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat’tan hemen sonra deprem konutlarının temelini 15 gün içinde attık. İlk anahtarları 45 günde teslim ettik. 174 ayrı proje alanında, 3 bin 500 şantiyede, 200 bini aşkın personelle çok kısa bir süre içinde deprem bölgemizi yeniden imar ve ihya ettik. 11 ilimizi parklarıyla, bahçeleriyle, altyapısıyla, çarşıları, tarihi yapıları, sokak, meydan ve caddeleriyle yeniden ayağa kaldırdık.”

Muhalefete sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında muhalefete de eleştiriler yöneltti:

“Bizim gündemimizde İstanbul’la birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde para kuleleri var. İçi avro dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları var.”

“Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor.”

Sosyal konut ve yeni projeler

Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını da paylaştı:

“Bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdığımız İstanbul’da hak sahiplerini belirleyeceğiz. Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira ile 11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak.”

Kiralık konut ve mahalle modeli

Yeni projelere ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. 500 mahalle konağında; 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane yer alacak.”


 

