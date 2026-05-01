22:54 Kartal deplasmanda güldü: Gaziantep FK 0-2 Beşiktaş
22:52 Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
22:24 Sumud Filosu’ndaki Türk aktivistler yurda döndü
19:46 Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
19:45 Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştü
18:38 Artvin’de fırtına pazarı dağıttı: Tezgahlar devrildi
18:29 Bakan Kurum’dan Fransa’da COP31 diplomasisi: İklim vizyonu için kritik temaslar
17:15 Meteoroloji’den hafta sonu için soğuk ve yağışlı hava uyarısı
AjansHaber Gündem Sumud Filosu’ndaki Türk aktivistler yurda döndü

Sumud Filosu’ndaki Türk aktivistler yurda döndü

İsrail’in geçtiğimiz gün uluslararası sularda müdahalede bulunduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki 18’i Türk 59 aktivisti taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı’na indi.

Sumud Filosu’ndaki Türk aktivistler yurda döndü


Gazze ablukasını delmek için İspanya’dan yola çıkan ancak Girit açıklarında İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaşan Küresel Sumud Filosu’nda tahliye süreci başlamıştı. 39 ülkeden 345 aktivistin yer aldığı filoda, İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşları yurda döndü.

Türk aktivistleri taşıyan uçak İstanbul’a ulaştı

İsrail ordusu tarafından Akdeniz’deki uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini Girit’ten Türkiye’ye getiren uçağın İstanbul’a indiği öğrenildi.

Uçakta 59 kişi yer aldı

Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.

Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştü
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Ordu’da belediye binasında sekretere satırlı saldırı
Ordu’da belediye binasında sekretere satırlı saldırı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Artvin’de fırtına pazarı dağıttı: Tezgahlar devrildi
Artvin’de fırtına pazarı dağıttı: Tezgahlar devrildi
Bakan Kurum’dan Fransa’da COP31 diplomasisi: İklim vizyonu için kritik temaslar
Bakan Kurum’dan Fransa’da COP31 diplomasisi: İklim vizyonu için kritik temaslar
