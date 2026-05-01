Sumud Filosu’ndaki Türk aktivistler yurda döndü



Gazze ablukasını delmek için İspanya’dan yola çıkan ancak Girit açıklarında İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaşan Küresel Sumud Filosu’nda tahliye süreci başlamıştı. 39 ülkeden 345 aktivistin yer aldığı filoda, İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşları yurda döndü.

Türk aktivistleri taşıyan uçak İstanbul’a ulaştı

İsrail ordusu tarafından Akdeniz’deki uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini Girit’ten Türkiye’ye getiren uçağın İstanbul’a indiği öğrenildi.

Uçakta 59 kişi yer aldı

Uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.