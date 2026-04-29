Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor

Yeni nesil araç üretim süreçlerinde fabrikadan çıkan otomobiller aslında tüm teknik donanımlara sahip şekilde banttan iniyor. Ancak bu özelliklerin aktif hale getirilmesi sürücünün yapacağı ek ödemelere bağlanıyor. Yazılım odaklı bu yeni sistemde, aracın fiziksel parçaları orada olsa bile kullanıcılar belirli bir bedel ödemedikleri sürece bu fonksiyonlara erişim sağlayamıyor. Özellikle lüks araç segmentinde başlayan bu uygulama, artık standart modellerde de koltuk ısıtma sistemleri, hız sabitleyiciler ve gelişmiş sürüş asistanları gibi donanımları kapsıyor.

Tesla’da abonelik dönemi

Sektörde yazılım odaklı gelir modeline en çok dikkat çeken örneklerden biri Tesla oldu. Şirket, Tam Otonom Sürüş (FSD) paketinde uzun süredir hem tek seferlik satın alma hem de aylık abonelik seçeneği sunuyordu. Son dönemde ise abonelik modelinin daha fazla öne çıktığı bir yapı benimsendiği biliniyor.

Tesla, gelişmiş yazılım paketlerini satabilmek adına bazı standart özellikleri sınırlamaya başladı. Ocak ayında yapılan güncellemeyle, standart hız sabitleyicide yer alan "şerit takip" özelliği kaldırılarak abonelik paketine eklediği söyleniyor.

Tepkiler sonrası BMW’den abonelik geri adımı

BMW, 2022 yılında bazı pazarlarda koltuk ısıtma gibi fiziksel donanımları abonelikle sunmayı test etmişti. Ancak bu uygulama, kamuoyunda ve kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu.

Şirket, gelen tepkilerin ardından koltuk ısıtma gibi fiziksel donanımlara yönelik abonelik modelini geniş ölçekte uygulamaktan vazgeçti. BMW’nin mevcut stratejisinde abonelik sisteminin daha çok dijital hizmetler ve bağlantılı araç servisleri üzerinde yoğunlaştığı görülüyor.

Mercedes'de sürüş karakteri yazılımla değişiyor

Mercedes-Benz, elektrikli EQ serisinde “Acceleration Increase” adı verilen ücretli yazılım paketiyle performans artışı sunuyor.

Bu sistem sayesinde araçların sürüş karakteristiği yazılım güncellemesi ile değiştirilebiliyor. Kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında araç performansını artıran bu özelliği aktif hale getirebiliyor.

Audi, araç içi özellikleri dijital abonelik sistemine taşıyor

Audi, “Functions on Demand” sistemi ile bazı araç özelliklerini kullanıcıya sonradan açılabilir şekilde sunuyor.

Navigasyon, aydınlatma teknolojileri ve çeşitli sürüş destek sistemleri, ihtiyaç halinde abonelik ya da süreli kullanım modeliyle aktif edilebiliyor. Bu sistem özellikle yeni nesil modellerde dijital hizmet yaklaşımının bir parçası olarak uygulanıyor.