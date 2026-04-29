GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem İşsizlik martta geriledi: %8,1’e indi

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı mart ayında 0,3 puan düşerek %8,1’e gerilerken, istihdam ve genç işsizlik göstergelerinde de değişim kaydedildi.

Yayınlama Tarihi:
Türkiye genelinde işsizlik oranı, mart ayında bir önceki aya kıyasla 0,3 puanlık azalışla %8,1 seviyesine geriledi. 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 2 milyon 873 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 96 bin kişi azaldı.

Cinsiyete göre işsizlik oranları

Verilere göre işsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda ise %10,7 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdamda artış yaşandı

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bine yükseldi. Bu artışla birlikte istihdam oranı %48,5 oldu. Erkeklerde istihdam oranı %66,0, kadınlarda ise %31,5 olarak hesaplandı.

Genç işsizlikte gerileme

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,5 puanlık düşüşle %15,3’e geriledi. Genç erkeklerde oran %12,8, genç kadınlarda ise %20,4 olarak tahmin edildi.

Çalışma süresi azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre mart ayında haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,8 saat azalarak 41,7 saat olarak kaydedildi.

#işsizlik
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.