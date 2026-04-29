Hakkari’de dereye düşen 8 yaşındaki Osman’dan acı haber

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 26 Nisan’da yaşanan olayda, 8 yaşındaki Osman Taş dengesini kaybederek dereye düştü. Küçük çocuk kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Olayın ardından Şemdinli’ye bağlı Yufkalı Köyü çevresinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Günler süren çalışmalar, dördüncü gününde acı bir sonuçla tamamlandı.
Ekipler, günler boyunca derede aralıksız şekilde tarama yaptı. Yoğun çabalar sonucunda Osman Taş’ın izine ulaşıldı.
1 kilometre uzaklıkta bulundu
Yapılan incelemelerde, küçük çocuğun cansız bedeninin dereye düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan Osman Taş’ın vefatı, ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.