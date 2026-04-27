Fenerbahçe’de Tedesco ve Özek dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’a 3-0 mağlup olunmasının ardından teknik direktör Tedesco ve teknik ekiple birlikte sportif direktör Devin Özek ile de ayrılık kararı alındığı belirtildi. Kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin yer alacağı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

Tedesco’nun Fenerbahçe kariyeri

Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe serüveni, çıktığı 45 maçta elde ettiği 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performansla tamamlandı. Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Kupa’da Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.